Réunion secrète des commandants militaires des États-Unis, d’Israël et des pays arabes en Allemagne

Selon l’agence de presse Abna, citant la chaîne Al-Mayadeen, le porte-parole du Commandement central de l’armée terroriste américaine (CENTCOM) a annoncé que le commandant de ce commandement en Allemagne a accueilli une réunion en présence de plusieurs hauts commandants militaires.

Selon les rapports des médias américains, cette réunion s’est tenue en présence des chefs d’état-major d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, de Jordanie, d’Égypte et du régime sioniste.

Il convient de noter que « Brad Cooper », commandant du CENTCOM, a rencontré et s’est entretenu le 14 septembre avec Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite, au sujet des développements régionaux ; cette rencontre a eu lieu simultanément avec l’avancée massive de l’armée yéménite.