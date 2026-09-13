Réaction du conseiller du président des Émirats à la rencontre de Pezeshkian avec ben Zayed

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Anwar Gargash, conseiller du président des Émirats, dans son compte sur X a réagi à la rencontre de Khalid ben Mohammed ben Zayed, prince héritier d'Abou Dhabi, avec Massoud Pezeshkian, président de l'Iran, en marge du sommet des BRICS.

Gargash a écrit : la rencontre de Khalid ben Mohammed ben Zayed avec Massoud Pezeshkian, président de l'Iran, en marge du sommet dans le cadre de ses rencontres avec les dirigeants des pays participants, reflète l'approche des Émirats basée sur deux piliers — la dissuasion et la diplomatie. Car aucune des deux ne sera efficace sans l'autre.

Il a poursuivi : la dissuasion renforce la crédibilité de la diplomatie, et la diplomatie ne réussira que lorsqu'elle partira d'une position d'égalité et de puissance pour finalement façonner la meilleure voie pour parvenir à une sécurité régionale stable et durable.

Gargash a ajouté : il faut noter que le président Pezeshkian au cours de la crise actuelle a adopté des positions et des déclarations équilibrées et rationnelles. Des positions qui à ce stade sensible ne peuvent être ignorées.

Il convient de mentionner que Massoud Pezeshkian, président de l'Iran, lors de sa participation au sommet des dirigeants des BRICS, a rencontré et s'est entretenu avec Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi.