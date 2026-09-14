Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masira, des sources occidentales ont indiqué l'embarras dans lequel Washington s'est retrouvé au Yémen.

Reuters a rapporté : L'escalade des conflits au Yémen a placé Washington devant un dilemme.

Ce média occidental a annoncé : Washington est sous pression pour aider l'Arabie saoudite, mais cherche en même temps à éviter l'expansion de la guerre coûteuse vers un nouveau théâtre, en d'autres termes, que l'ampleur de la guerre ne s'élargisse pas.

Cela se produit alors que quelques heures plus tôt, l'agence de presse officielle saoudienne a rapporté que Mohammed ben Salmane, prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, a accueilli aujourd'hui lundi à Djeddah Brad Cooper, commandant du CENTCOM.

Les mercenaires liés à l'Arabie saoudite au Yémen ont subi une lourde défaite et la demande de Riyad de soutien militaire s'est heurtée à l'opposition de Trump, qui a repoussé l'Arabie saoudite.

La chaîne 12 de télévision du régime sioniste avait annoncé que l'Arabie saoudite avait demandé le soutien militaire de Washington.

Selon ce rapport, Donald Trump, président des États-Unis, s'est opposé à la conduite d'attaques directes contre Ansarallah.