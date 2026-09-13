Atwan : La réunion d'Oman a de fortes chances de succès pour 6 raisons

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Rai al-Youm, Abdul Bari Atwan, analyste arabe, a écrit dans un article : la réunion qui doit se tenir lundi à Salalah, Oman, avec la participation de l'Iran et de 6 pays arabes du Golfe persique, est considérée comme une étape corrective dans le processus de négociations et, pour les raisons suivantes, a de fortes chances de succès ;

Premièrement : ces négociations, qui sont considérées comme les premières du genre et dont la tenue a été longtemps reportée, se déroulent face à face entre les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe persique et de l'Iran, loin des interventions et des menaces de l'Amérique. L'Amérique est un pays agresseur qui cherche à semer les graines de la discorde sectaire et politique et cherche à faire chanter les pays arabes du Golfe persique sous couvert de garantie de sécurité.

Deuxièmement : il est définitivement prouvé que l'Amérique a échoué dans la réalisation de ses objectifs, notamment le renversement du régime iranien et la destruction du programme nucléaire iranien. Cet échec est dû à la résistance de l'Iran sur le champ de bataille et à son refus de céder sur ses positions ou d'accorder des concessions, et cela malgré les pressions américaines sur les deux fronts, militaire et économique.

Troisièmement : les pays arabes du Golfe persique ont été les plus grands perdants de cette guerre, qui entre maintenant dans son sixième mois. La plupart de ces pays n'ont pas versé un seul dollar dans leur trésor, car en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran et de l'insistance sur ses exigences, notamment la levée du blocus maritime et économique et la libération des avoirs bloqués, ils ne peuvent pas exporter leur pétrole et leur gaz. Avant la guerre, les pays du Golfe exportaient quotidiennement 20 millions de barils de pétrole via le détroit d'Ormuz, et tous les porte-avions et navires de guerre américains ont échoué dans la réouverture du détroit, que ce soit par la force ou par la négociation. Certains pays du Golfe, pour compenser leur déficit budgétaire, ont eu recours à des prêts de centaines de milliards de dollars et ont arrêté de nombreux projets de construction.

Quatrièmement : certains médiateurs avaient une peur panique de Trump. Ils agissaient comme messagers et transmettaient les demandes et les pressions de l'Amérique à l'Iran. En d'autres termes, ils n'étaient pas neutres.

Cinquièmement : Oman, en raison de sa position parmi les pays de la région et de ses relations avec toutes les parties, a fourni une voie plus appropriée pour la négociation. Oman fait partie de la région du Golfe persique, et le dialogue entre l'Iran et les pays arabes de la région via ce pays est considéré comme une sorte de « dialogue intrafamilial ».