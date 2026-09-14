Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant TASS, « Mikhaïl Oulianov », représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a considéré l'annulation du visa de « Mohammad Eslami », vice-président et chef de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran, par l'Autriche comme une violation des obligations de ce pays envers l'Agence internationale de l'énergie atomique, et a également qualifié les efforts de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne pour activer le mécanisme de retour des sanctions du Conseil de sécurité contre l'Iran comme dépourvus de validité juridique.

Oulianov, lors de la soixante-dixième session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a vivement critiqué la décision des autorités autrichiennes d'annuler le visa de « Mohammad Eslami » pour participer à cette session.

Oulianov a déclaré que les pays occidentaux ont lancé une campagne d'« illégalité des visas » pour régler leurs comptes avec les pays qui ne leur conviennent pas.

Le représentant permanent de la Russie à Vienne a souligné que l'Autriche, par cette action, a manifestement violé ses obligations dans l'accord relatif à l'établissement du siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et les autorités de ce pays n'avaient pas de base réelle pour empêcher l'entrée du chef de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran.

Il a, dans une autre partie de son discours, qualifié les efforts de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne pour activer le mécanisme de retour automatique des sanctions antérieures du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Iran, d'un point de vue juridique, de « non valides ».

Oulianov, se référant à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a souligné que les dispositions de cette résolution ont pris fin le 18 octobre 2025 et que, par conséquent, les efforts des pays européens pour activer le mécanisme de retour des sanctions sont dépourvus de base juridique.