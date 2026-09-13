Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant RT, Vladimir Poutine, président de la Russie, lors de la réunion BRICS Plus en Inde a souligné que le volume des échanges commerciaux entre les pays de cet ensemble a pratiquement atteint 1,2 billion de dollars. Les pays membres poursuivent leur coopération avec les partenaires internationaux pour un développement inclusif.

Il a ajouté : les pays membres des BRICS peuvent construire leurs relations économiques loin des sanctions.

Poutine a souligné : les BRICS sont considérés comme une force motrice dans le processus de renforcement du monde multipolaire au niveau des relations internationales et les pays membres participent activement à la formation de ce monde multipolaire et plus juste.

Il a déclaré : l'attention mondiale aux activités des BRICS est croissante. Ce groupe dispose d'un moteur actif de l'économie mondiale à hauteur de 49 pour cent et ses potentiels n'ont pas encore été pleinement utilisés.