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Poutine : Les relations économiques des membres des BRICS se construisent loin des sanctions

13 septembre 2026 - 21:04
Code d'info: 1865184
Source: ABNA
Poutine : Les relations économiques des membres des BRICS se construisent loin des sanctions

Le président russe a évoqué les relations économiques des pays membres des BRICS loin des sanctions ainsi que le volume des échanges commerciaux entre eux.

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant RT, Vladimir Poutine, président de la Russie, lors de la réunion BRICS Plus en Inde a souligné que le volume des échanges commerciaux entre les pays de cet ensemble a pratiquement atteint 1,2 billion de dollars. Les pays membres poursuivent leur coopération avec les partenaires internationaux pour un développement inclusif.

Il a ajouté : les pays membres des BRICS peuvent construire leurs relations économiques loin des sanctions.

Poutine a souligné : les BRICS sont considérés comme une force motrice dans le processus de renforcement du monde multipolaire au niveau des relations internationales et les pays membres participent activement à la formation de ce monde multipolaire et plus juste.

Il a déclaré : l'attention mondiale aux activités des BRICS est croissante. Ce groupe dispose d'un moteur actif de l'économie mondiale à hauteur de 49 pour cent et ses potentiels n'ont pas encore été pleinement utilisés.

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