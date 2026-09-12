Hizam al-Assad : Trump s'est tourné vers les balivernes et le mensonge

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Hizam al-Assad, haut membre du mouvement Ansarullah du Yémen, en publiant un post sur X, a qualifié les récents propos du président américain de sans fondement et a considéré les accusations et les allégations avancées par lui comme le signe du désespoir et de l'impuissance.

Hizam al-Assad, l'un des hauts membres du mouvement Ansarullah du Yémen, en réaction aux récents propos de Donald Trump selon lesquels Ansarullah les a contactés et a souligné sa réticence à la confrontation avec l'Amérique, a déclaré : il s'est tourné, selon son habitude habituelle, vers les balivernes et le mensonge.

Al-Assad a souligné : les récits avancés par ce criminel sont totalement sans fondement.

Il a décrit la situation réelle de Trump avec ce proverbe arabe : « Baise la main que tu ne peux pas casser et prie pour qu'elle se casse. »

Trump avait récemment affirmé, en évoquant la situation au Yémen : les forces houthies (Ansarullah) n'ont pas la volonté d'entrer dans la bataille et la confrontation contre l'Amérique.