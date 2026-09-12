Résistance irakienne : l'attaque contre les installations saoudiennes n'était pas notre fait ; félicitations aux Yéménites

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Alam Al-Harbi, la Résistance islamique en Irak a rejeté dans un communiqué l'accusation portée contre la résistance irakienne concernant le ciblage d'installations vitales d'Arabie saoudite et a souligné : nous exprimons notre étonnement face à la précipitation du gouvernement irakien à accepter ces affirmations sans s'appuyer sur des preuves crédibles ni mener d'enquête concrète.

La Résistance islamique en Irak a annoncé aujourd'hui samedi dans un communiqué : tout en félicitant les victoires sur le terrain continues du peuple résistant du Yémen contre les forces saoudiennes et leurs mercenaires, nous soulignons que l'accusation portée contre la résistance irakienne concernant le ciblage d'installations vitales d'Arabie saoudite vendredi dernier, (est un honneur dont nous ne nous réclamons pas) ; en même temps, nous exprimons notre étonnement face à la précipitation du gouvernement irakien à accepter ces affirmations sans s'appuyer sur des preuves crédibles ni mener d'enquête concrète.

La Résistance islamique en Irak a annoncé : la répétition de la politique d'accusations et de diversion de l'opinion publique n'est rien d'autre qu'une tentative échouée de masquer les défaites successives des forces saoudiennes et de leurs instruments aux mains des fils dignes du Yémen.

Dans le communiqué de la Résistance islamique en Irak, il est dit : tout en réaffirmant la position constante de la résistance irakienne dans le soutien au peuple opprimé et assiégé du Yémen qui est sous le blocus du régime saoudien depuis plus d'une décennie, nous avertissons contre le fait de tomber dans le piège des plans malveillants sionistes-américains qui tentent d'entraîner l'Irak dans des crises qui ne profitent qu'aux ennemis de ce pays.

La Résistance islamique en Irak a annoncé : en conclusion, nous déclarons notre disposition à participer à toute commission d'enquête gouvernementale visant à découvrir la vérité au lieu de suivre des récits douteux.