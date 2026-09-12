Adoption de la « Déclaration de Delhi » ; les BRICS exigent le retrait d'Israël du Liban

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Anadolu, les dirigeants des pays membres des BRICS, dans la Déclaration de Delhi, tout en s'opposant à tout déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, ont souligné leur soutien aux droits du peuple palestinien et ont exigé le respect du cessez-le-feu au Liban, la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et le retrait des forces israéliennes des zones occupées du Liban.

Les dirigeants des BRICS ont adopté samedi, premier jour de la dix-huitième réunion de ce groupe à Delhi, la « Déclaration de Delhi » à l'unanimité. Dans cette déclaration, exprimant leur profonde inquiétude face à la poursuite des violences à Gaza, ils ont exigé la fin de toute politique visant au déplacement forcé des Palestiniens de cette région.

Dans cette déclaration, il est indiqué qu'une solution juste et durable du conflit israélo-palestinien n'est possible que par des moyens pacifiques et que les droits légitimes du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodétermination et au retour, doivent être réalisés. Les dirigeants des BRICS ont également exprimé leur inquiétude face aux mesures susceptibles de porter atteinte aux droits inaliénables des Palestiniens ou de légitimer et prolonger l'occupation.

Les membres des BRICS ont également souligné leur engagement envers la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et ont exigé de toutes les parties qu'elles soutiennent un processus politique pacifique et inclusif dans ce pays.