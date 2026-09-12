Conversation téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Sultanat d'Oman

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi et Seyed Badr al-Busaidi, ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et du Sultanat d'Oman, ce soir samedi lors d'un appel téléphonique, ont discuté et consulté sur les derniers développements régionaux et les questions d'intérêt commun.