Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le journal russe « Nezavissimaïa Gazeta » a écrit que le Pentagone et les services de renseignement américains examinent la question de la réduction de la présence militaire de ce pays dans la région après la fin de la guerre contre l'Iran. Cette question ne se limite pas à la non-reconstruction des bases endommagées par les attaques de représailles iraniennes, mais inclut également le transfert de certaines infrastructures de combat et de renseignement en dehors de la région.

Anton Mardasov, analyste des affaires régionales, a souligné : le passage à une nouvelle étape de révision des tactiques et des stratégies fait partie du résultat de la guerre contre l'Iran. Le Pentagone, dans ces conditions, cherche à renforcer la coopération avec ses partenaires régionaux.

Il a ajouté : néanmoins, l'Amérique fait face au danger que les puissances régionales entreprennent des négociations pour parvenir à des accords secrets avec l'Iran sur la non-guerre et la non-agression. Ces pays font preuve de plus d'indépendance dans les relations bilatérales avec l'Amérique et la participation aux catégorisations. Cela peut être souhaitable du point de vue de la création d'un monde multipolaire, mais en ce qui concerne l'intensification des tensions entre un certain nombre de pays et Israël, cela pourrait entraîner une aggravation de la situation.