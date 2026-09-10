Le rêve inaccessible de Trump : Nous gagnerons la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al-Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, s'est livré à l'auto-glorification et a affirmé : les deux dernières années ont été les années les plus réussies, et nous rendrons notre pays plus puissant, plus sûr, plus riche et plus libre que jamais.

Trump a également affirmé au sujet de l'immigration aux États-Unis : nous avons arrêté l'immigration qui était une catastrophe et une menace pour notre pays.

Trump a également dit au sujet des mesures de son gouvernement dans le domaine de l'immigration : grâce au mur que nous avons construit aux frontières sud, nous avons arrêté l'immigration qui était une menace catastrophique pour notre pays.

Il a également affirmé : notre politique est rationnelle et raisonnable, et notre victoire aux élections passées a sauvé notre pays.

Le président des États-Unis a déclaré : nous atteindrons l'indépendance et la domination dans le secteur de l'énergie et obtiendrons la supériorité dans ce domaine.

Il a également affirmé au sujet de l'Iran : nous gagnerons la guerre contre l'Iran et contrôlons le détroit d'Ormuz.

Trump a ajouté dans des déclarations effrontées : nous contrôlons le détroit d'Ormuz et je pense que nous devrions l'appeler « le détroit de Trump ».

Le président des États-Unis a également continué à répéter ses propos sur l'économie iranienne et a affirmé : l'Iran est en train de s'effondrer ; ce pays a été le tyran du Moyen-Orient pendant plusieurs décennies, mais il n'est plus dans cette situation.

Trump a répété ses affirmations et a ajouté : nous ne permettrons pas à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et ils espèrent qu'en cas de défaite aux élections, ils pourront interagir avec de faibles démocrates.