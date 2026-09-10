Azizi s'adressant aux militaires américains : Rentrez dans votre pays avant qu'il ne soit trop tard

Selon l'agence de presse Abna, Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale du Conseil consultatif islamique, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Les vainqueurs de la marine vous ont une fois de plus montré que c'est ici le golfe Persique pour toujours, et l'Iran le gère en vainqueur.

Il a ajouté, s'adressant aux militaires de l'armée terroriste américaine : Fuyez avant qu'il ne soit trop tard pour sauver ce qui reste de votre équipement et de votre personnel, rentrez sur votre propre sol, afin de pouvoir au moins défendre vos propres frontières.