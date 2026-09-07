Les forces yéménites se rapprochent d’Al-Mokha : les fronts occidentaux de Taëz sous forte pression

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, malgré les tentatives des groupes armés soutenus par l’Arabie saoudite de reprendre plusieurs zones sur les fronts d’Al-Kadaha, Maqbanah, Jabal Habashi et Al-Maafir, les forces armées yéménites ont conservé leurs gains militaires réalisés à la fin de la semaine dernière et ont enregistré de nouvelles avancées après de violents affrontements avec ces groupes.

Parmi les principaux résultats de ces combats figure la prise de contrôle par les forces yéménites des axes d’approvisionnement militaire reliant les fronts occidentaux de Taëz à la côte ouest. Elles ont également établi un contrôle de tir sur le principal axe logistique reliant les provinces d’Aden et de Taëz.

Cette évolution est intervenue après leur progression dans la région d’Al-Bayreen, dans le district d’Al-Maafir, au sud-ouest de Taëz, renforçant les inquiétudes quant à une possible chute, dans les prochains jours, de l’ensemble des fronts ruraux occidentaux et méridionaux de Taëz.

Progression vers le carrefour d’Al-Mokha

Le principal développement sur le terrain a été enregistré sur l’axe d’Al-Barh, au sud-ouest de Taëz. Les forces armées yéménites y ont progressé vers l’ouest, atteignant les abords de la région d’Al-Rashah al-A’la et prenant le contrôle de positions importantes autour d’Al-Arish.

Al-Arish se trouve à environ cinq kilomètres à l’est du carrefour d’Al-Mokha et à près de sept kilomètres du camp de Khaled ben al-Walid, considéré comme l’une des principales lignes de défense d’Al-Mokha et comme la principale base des forces de Tareq Saleh.

Les médias proches du gouvernement yéménite ont également diffusé hier soir de nouvelles images montrant d’importantes avancées simultanées des forces armées yéménites sur plusieurs fronts de Maqbanah. Selon ces images, les forces yéménites ont également pris le contrôle du marché de Hameer et d’autres zones situées à l’est du district de Jabal Habashi, dans l’ouest de Taëz.

Tentatives d’ouverture de nouveaux fronts

Ces développements ont poussé les groupes soutenus par l’Arabie saoudite à tenter d’ouvrir de nouveaux fronts dans le sud d’Al-Hodeïda et aux environs de Ma’rib, afin de réduire la pression militaire exercée sur les fronts occidentaux de Taëz.

Ces tentatives interviennent alors que les différents groupes soutenus par Riyad se rejettent mutuellement la responsabilité des retraits et des échecs militaires, qui ont entraîné la perte de plusieurs zones surplombant le détroit de Bab al-Mandeb.

L’Arabie saoudite cherche à maintenir le contrôle de ces zones en raison de leur importance stratégique pour la sécurité de la navigation internationale en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb.

Dans le même temps, les groupes soutenus par Riyad ont affirmé avoir pris le contrôle total du district de Hays, dans le sud d’Al-Hodeïda, alors que cette ville est depuis plusieurs années sous le contrôle du gouvernement établi à Aden, soutenu par la coalition saoudienne.

Cette déclaration semble viser à détourner l’attention de la perte complète du front d’Al-Kadaha et d’autres positions sur les fronts occidentaux de Taëz, tombés aux mains des forces armées yéménites deux nuits auparavant.

Al-Kadaha revêt une importance stratégique majeure. La région se situe géographiquement entre les districts de Jabal Habashi, Maqbanah et Al-Wazi’iyah, dans les zones rurales de la province de Taëz, et constitue également l’un des fronts dominant le détroit de Bab al-Mandeb.

Restrictions sur l’axe logistique Taëz–Al-Mokha

Selon des sources locales et militaires citées par Al-Akhbar, les groupes soutenus par l’Arabie saoudite ont publié plusieurs directives demandant à leurs forces de ne pas emprunter l’axe Taëz–Al-Mokha, considéré comme leur principale voie d’acheminement logistique.

Cette consigne concerne aussi bien les forces venant de l’axe de Taëz que celles se déplaçant depuis la côte ouest du Yémen.

Cette mesure constitue, selon les sources, une reconnaissance implicite de l’influence et de la capacité d’action des forces armées yéménites sur cet axe stratégique.

Contrairement aux affirmations des médias saoudiens faisant état de victoires sur les fronts de Jabal Habashi et de Hayfan, au sud de Taëz, des sources informées ont déclaré à Al-Akhbar que les régions d’Al-Makazimah et d’Ukad, dans le district de Jabal Habashi, étaient passées sous le contrôle des forces armées yéménites.

Ces sources ont également souligné que toutes les tentatives des groupes soutenus par l’Arabie saoudite pour reprendre le mont stratégique de Nu’man et les positions environnantes avaient échoué.

Contrôle de tir sur l’axe Aden–Taëz

Parallèlement, les forces armées yéménites ont poursuivi leur progression vers Al-Bayreen, une région qui domine les principaux axes logistiques reliant Taëz à Aden.

Selon les informations disponibles, cette avancée a permis aux forces yéménites d’établir, hier, un contrôle de tir complet sur les principaux axes logistiques reliant Aden et Taëz.

Cette évolution pourrait réduire davantage la marge de manœuvre militaire des groupes soutenus par l’Arabie saoudite sur les fronts occidentaux de Taëz et compliquer leurs possibilités de déplacement et de ravitaillement.

Violents affrontements dans le sud d’Al-Hodeïda

Les fronts de Hays et d’Al-Jarahi, dans le sud d’Al-Hodeïda, ont également été le théâtre de violents affrontements entre les forces armées yéménites, d’une part, et les forces salafistes des Brigades des Géants, les groupes de la Tihama soutenus par l’Arabie saoudite ainsi que les formations alliées à Tareq Saleh, d’autre part.

Selon les informations disponibles, les forces armées yéménites contrôlent toujours le mont Dibas ainsi que les régions d’Al-Qalamah et d’Al-Hayit, au nord de Hays.

Les sources citées par Al-Akhbar ont démenti tout changement dans la carte du contrôle autour de Hays. Elles ont précisé que le seul développement enregistré était une tentative des Brigades des Géants d’avancer en direction du district d’Al-Jarahi.

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