L'Irak s'est opposé à la prolongation de la présence des forces de la coalition après le 30 septembre

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse irakienne WAA, « Haider al-Aboudi », porte-parole du gouvernement irakien, a déclaré : Ali al-Zeidi, le Premier ministre du pays, a rejeté la proposition de poursuivre la présence d'une partie des forces de la coalition internationale en Irak après le 30 septembre (8 Mehr).

Al-Aboudi a déclaré lors d'une conférence de presse que le gouvernement irakien suit de près les évolutions régionales et que l'Irak ne fera pas partie des conflits.

Il a également souligné que le processus de coordination pour le retrait des forces de la coalition et la remise des positions aux forces irakiennes est en cours.

Le porte-parole du gouvernement irakien a déclaré dans une autre partie de ses propos : Le gouvernement achève les mesures relatives au monopole des armes, à leur régulation et à l'unification de la prise de décision.

Il a ajouté que les discussions avec les groupes armés sont « positives » et que ce dossier sera clos avant le 30 septembre (8 Mehr) ; un processus qui, selon lui, sera une phase transitoire fondée sur la coopération et les intérêts communs.

Al-Aboudi s'est également exprimé sur la lutte contre la corruption : Le gouvernement continue de poursuivre les accusés pour « assécher les sources de la corruption ».

Il a insisté : Les ordonnances judiciaires sont des décisions indépendantes et l'un des piliers de l'État, et leurs résultats dans la lutte contre la corruption sont évidents.