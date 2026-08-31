Selon l'agence de presse ABNA, le général de brigade-pilote Bahman Behmard, commandant de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran, a publié un message dans lequel, tout en rendant hommage à la mémoire des martyrs de haut rang de la défense aérienne, il a adressé ses félicitations à l'occasion de cette journée au général de brigade Alireza Elhami, commandant du quartier général interarmées de la défense aérienne Khatam al-Anbiya et commandant des forces de défense aérienne de l'armée, ainsi qu'à tous les commandants et personnels de ces forces, et a souligné le rôle stratégique de la défense aérienne dans la protection du ciel et de la sécurité du pays.
Amir Behmard : La défense aérienne est la ligne de front de la protection de l'espace aérien du pays
31 août 2026 - 21:57
Code d'info: 1859747
Source: ABNA
Le commandant de l'armée de l'air, dans un message à l'occasion de la Journée de la défense aérienne, a souligné : La défense aérienne est la ligne de front de la protection de l'espace aérien du pays et l'un des piliers fondamentaux de la puissance défensive et de dissuasion de l'Iran.
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