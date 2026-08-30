La fuite du fils de Netanyahu d'Amérique pour des raisons de sécurité

Selon l'agence Abna citant Al Jazeera, le Shin Bet a confirmé que Yaïr Netanyahu, fils de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, a été rapatrié de Miami, aux États-Unis, en raison de ce qui a été qualifié de « menace significative ».

L'agence de sécurité intérieure du régime sioniste n'a pas précisé la nature de la menace ni qui se trouvait derrière elle.

Les déclarations de cette agence font suite à un rapport publié en début de semaine selon lequel le fils de Netanyahu avait été la cible d'un complot d'assassinat en décembre 2025, alors qu'il vivait en Floride.

Dans un communiqué à ce sujet, le Shin Bet a affirmé qu'« il existait une menace significative de porter atteinte à Yaïr Netanyahu, et qu'à la lumière de cela et après évaluation, la décision a été prise de le faire sortir immédiatement avec son équipe de sécurité et de le rapatrier en Israël ».

La chaîne 12 du régime sioniste a également rapporté que, pour mener une opération soudaine, le Shin Bet a transféré certains de ses agents de New York à Miami, où ils se trouvaient aux côtés d'Isaac Herzog, le président du régime sioniste.