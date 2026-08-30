Cheikh Naïm Kassem : L’imam martyr a ravivé la question palestinienne en s’appuyant sur l’unité pratique

Selon l’agence Abna citant Al-Mayadeen, Cheikh Naïm Kassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, a déclaré dans son discours pour la Semaine de l’unité que la défaite du régime sioniste lors de trois guerres est le résultat de la persévérance et de la résistance du peuple.

Il a précisé : tant que nous resterons persévérants et fermes, l’ennemi ne pourra pas concrétiser ses projets et ses plans.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a ajouté : toute persévérance, quel qu’en soit le prix, jette les bases de la restauration de notre position et renforce notre capacité à atteindre nos objectifs et à faire échouer le projet de l’ennemi.

Il a dit : l’unité pratique sur la base de laquelle notre imam martyr, l’ayatollah Khamenei, a agi, a ravivé la question palestinienne.

Cheikh Kassem a déclaré : les divergences entre musulmans ne doivent pas conduire à l’ouverture d’un front intérieur ni à l’oubli de notre principal ennemi.