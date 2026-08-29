La naissance du Prophète (PSLF) dans un monde marqué par la division et l’égarement

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L’Imam Ali (PSL), dans le premier sermon de Nahj al-Balagha, décrit le monde à l’époque de la naissance du Prophète Muhammad (PSLF) comme marqué par les divergences religieuses, la dispersion des croyances et l’égarement dans l’adoration. Certains assimilaient Dieu à Ses créatures, tandis que d’autres adoraient des divinités à Sa place. C’est dans ce contexte que le Prophète (PSLF) fut envoyé pour guider l’humanité hors de l’égarement et de l’ignorance.