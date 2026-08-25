Abdel Ati : Le transfert des Palestiniens vers la péninsule du Sinaï est une ligne rouge pour l'Égypte

Selon l'agence de presse « Abna », Badr Abdel Ati, ministre égyptien des Affaires étrangères, a affirmé dans un entretien exclusif avec Sky News que le mouvement Hamas et les groupes palestiniens ont accepté de remettre toutes leurs armes lourdes et légères.

Il a souligné l'opposition du Caire à toute tentative de transfert des Palestiniens vers la péninsule du Sinaï.

Dans cet entretien, Abdel Ati a abordé un certain nombre de questions régionales les plus marquantes, notamment Gaza, le Soudan, l'Iran, la sécurité hydrique du Nil et la position de l'Égypte concernant le traité de paix avec le régime sioniste.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que le transfert des Palestiniens vers la péninsule du Sinaï est une ligne rouge pour l'Égypte, et que cette mesure équivaudrait à l'élimination de la cause palestinienne. Le Caire reste attaché à sa position contre le transfert des Palestiniens hors de leurs terres.

Concernant le dossier soudanais, Abdel Ati a souligné que l'Égypte ne permettra pas la désintégration du Soudan, et a qualifié le maintien de l'unité et de l'intégrité territoriale de ce pays de ligne rouge.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a également déclaré que toute action entraînant l'interruption du flux des eaux du Nil, conformément au droit international, donne au Caire le droit de se défendre.

Concernant le dossier iranien, Abdel Ati a souligné que le Caire œuvre pour parvenir à une solution pacifique et au retour de l'Iran à la table des négociations.

Quant aux relations de l'Égypte avec le régime sioniste, il a affirmé que l'Égypte est attachée au traité de paix avec Israël.