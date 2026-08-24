Baghaï : Nous ne permettrons pas que la fin de la guerre soit dictée par les conditions de l’agresseur

Selon le correspondant d’« Abna », Ismaïl Baghaï a déclaré lors d’une conférence de presse : la « Semaine du gouvernement » est très importante pour nous tous, et nous remercions tous ceux qui servent le peuple. Nous honorons et saluons la mémoire des martyrs Radjaï, Bahnar, Raïssi et du martyr – le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian.

Il a poursuivi : pendant la guerre imposée, quatre étudiants ont été victimes de l’agression américaine et ont été privés de l’examen d’entrée à l’université ; nous saluons leurs âmes.

Le porte-parole de la diplomatie a ajouté : demain, le 3 Shahrivar, nous rappelle septembre 1941. Le rappel de cette date est pour nous particulièrement important en ce moment, pour savoir que rien d’autre que la puissance et la souveraineté nationale ne peut empêcher l’ingérence et l’agression étrangère contre l’intégrité de l’Iran.

Il a ajouté : c’est une leçon que la République islamique a bien exploitée au cours de ces cinq décennies pour renforcer l’Iran. Aujourd’hui, nous constatons que les ennemis, malgré tous leurs complots, n’ont pas réussi à mettre le peuple iranien à genoux – c’est le résultat de l’enseignement tiré de ces expériences historiques.

Baghaï, concernant l’accent mis par le gouvernement du 14e cycle et le président sur la réforme du système administratif et les mesures du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : le ministère des Affaires étrangères, depuis juin 2025, sur la base des directives émises en 17 points, a pris une série de mesures pour réformer le système administratif et améliorer les performances. Un comité a été créé sous la supervision du département administratif et financier avec la participation des secteurs concernés du ministère. Pendant un an et demi, nous avons été confrontés à des conditions de guerre, et le ministère a poursuivi son travail en situation de guerre. Le réseau diplomatique de l’Iran à travers le monde était actif pour faire entendre la voix des Iraniens au monde entier. Le ministère des Affaires étrangères a été reconnu comme l’un des organismes les plus performants dans l’exécution des tâches qui lui ont été proposées.