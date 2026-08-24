Porte-parole des Gardiens de la Révolution : L’Iran surveille les mouvements maritimes par des moyens que les États-Unis ne peuvent pas détecter

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le général Mohébi, porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique, a réagi aux déclarations américaines concernant la possibilité pour les pétroliers de transiter par le détroit d’Ormuz.

Il a souligné que la surveillance des mouvements maritimes par l’Iran ne repose pas uniquement sur les moyens que les États-Unis imaginent pouvoir identifier, précisant que d’autres méthodes de renseignement et de surveillance sont également utilisées.

« La surveillance ne s’effectue pas à travers les satellites que les Américains imaginent », a déclaré le porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ajoutant : « Il existe d’autres méthodes que l’autre partie n’est peut-être pas encore capable de détecter. »

Le général Mohébi a ainsi insisté sur les capacités de l’Iran à suivre les mouvements des navires dans la région et à recueillir des informations sur leurs déplacements.

Il a également souligné que ces capacités de surveillance constituent un élément essentiel pour identifier les mouvements et les caractéristiques des navires présents dans la zone. « Si l’Iran n’avait pas un œil vigilant pour surveiller les mouvements maritimes, comment aurait-il pu atteindre les points sensibles des navires ? », a-t-il déclaré.

Ces déclarations interviennent alors que le détroit d’Ormuz demeure un passage maritime stratégique pour le transport international de pétrole et de marchandises. La surveillance des mouvements des navires dans cette zone constitue ainsi un enjeu majeur pour la sécurité maritime et régionale.

Le porte-parole du Corps des gardiens de la Révolution islamique a, à travers ces propos, mis en avant les capacités de surveillance de l’Iran et averti que les moyens utilisés pour suivre les mouvements maritimes ne se limitent pas aux dispositifs que les États-Unis pourraient identifier.

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