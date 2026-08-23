Al Jazeera : Des doutes existent sur l'efficacité de la pression économique sur l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, Ihab al-Absi, correspondant d'Al Jazeera à Washington, a insisté sur le fait que le gouvernement américain a relevé le niveau de ses exigences concernant les sanctions contre l'Iran et espère qu'un blocus maritime, combiné à la pression économique, amènera Téhéran à accepter un accord.

Il a ajouté : « Cela étant, il existe des doutes en Amérique sur le degré d'efficacité de cette politique, d'autant plus que l'Iran entretient des relations économiques particulières avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et importateur de pétrole. »

Le correspondant d'Al Jazeera a précisé : « Des questions ont été soulevées en Amérique quant à savoir si les sanctions susmentionnées couvriront également les institutions financières chinoises. »

Auparavant, le journal « Ra'i al-Yaum » avait écrit à ce sujet que l'Iran possède près de cinq décennies d'expérience dans la lutte contre les sanctions et que, grâce à ses relations économiques avec la Chine et la Russie et à des réseaux financiers et commerciaux alternatifs, il peut neutraliser une partie de la pression. Les sanctions pourraient accroître les coûts mondiaux, en particulier sur le marché de l'énergie et dans le détroit d'Ormuz.