L'envoyé américain : L'opération d'Israël contre la Syrie a été menée sur la base de renseignements erronés

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Tom Barrack, l'envoyé américain en Syrie et en Irak, a affirmé lors d'un entretien avec la presse que l'agression du régime sioniste contre l'aéroport militaire syrien d'Abou al-Duhour au cours des derniers jours était très probablement due à un malentendu ou à un manque de coordination entre les parties israéliennes.

Il a ajouté que l'escalade des tensions entre la Turquie et le régime sioniste n'est pas dans leur intérêt. Il existait une théorie concernant un malentendu entre l'armée du régime sioniste, le Mossad, ainsi que le bureau de Netanyahou au sujet de cette opération, ce qui a finalement conduit à son exécution.

Barrack a déclaré que peut-être Roman Gofman, le chef du Mossad, gérait un canal de communication secret et très important qu'il n'avait pas encore mené à son terme. Entre-temps, l'un des commandants sionistes, sur la base de sa propre évaluation des renseignements disponibles, a conclu qu'il devait agir rapidement et immédiatement.

Il a poursuivi en disant qu'une partie a probablement obtenu des renseignements téléphoniques concernant l'intention de la Turquie d'agir en Syrie, et qu'un commandant a mené l'opération susmentionnée pour l'empêcher de se produire. Une autre théorie est que le régime sioniste a attiré la Turquie dans un piège. Ce scénario, bien que très agressif, pourrait être bien accueilli dans le climat électoral, d'autant plus que les élections parlementaires du régime sioniste, prévues pour octobre prochain, approchent.