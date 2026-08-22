Turquie : Les propos insignifiants de Netanyahou contre Erdoğan démontrent l'incapacité d'Israël

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence Anadolu, la Direction de la communication de la présidence turque, dans un communiqué en réponse aux déclarations du bureau de Benjamin Netanyahou contre « Recep Tayyip Erdoğan », a souligné : Ces déclarations fausses et honteuses sont dépourvues de faits historiques et de sérieux politique, et indiquent l'impasse et l'incapacité d'un gouvernement qui fuit les conséquences des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Le communiqué ajoute : La « politique vile » du cabinet de Netanyahou, menée dans le but de gains électoraux, n'a aucun écho dans la communauté internationale et régionale.

La Direction de la communication de la présidence turque a ajouté : Les déclarations inappropriées d'un régime qui attend d'être traduit devant les instances de justice internationale pour génocide ne reflètent que sa colère et sa frustration face aux positions fermes de la Turquie.

L'institution a également mis en garde contre la tentative du cabinet sioniste de présenter la Turquie comme une « nouvelle menace » et a souligné que la création de tensions pour des rivalités politiques à l'intérieur des territoires occupés comporte de graves risques pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.