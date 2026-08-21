Un élu du Congrès : L'administration Trump n'avait aucune stratégie dans la guerre contre l'Iran dès le premier jour

Selon l'agence de presse « Abna », Jason Crow, élu du Congrès et vétéran de l'armée, membre de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants, s'est entretenu avec Lawrence O'Donnell dans l'émission « MS NOW ».

Le thème central de cet entretien était l'absence de stratégie du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, ainsi que la critique acerbe de Jason Crow contre « l'incompétence » de l'administration Trump, qui met en danger les militaires, y compris les 5 000 soldats déployés sur le porte-avions « USS Abraham Lincoln ».

L'élu du Congrès et vétéran de l'armée américaine a déclaré à ce sujet : « De Pete Hegseth (secrétaire à la Défense américain) à Scott Bessent (secrétaire au Trésor) en passant par Donald Trump, personne n'a la moindre idée de la manière de gagner cette guerre, et dès le premier jour, ils n'avaient aucune stratégie. »

L'élu démocrate au Congrès américain a ajouté : « Si le peuple américain ne sait pas quand la guerre prendra fin, c'est parce que le Congrès n'y a pas encore mis fin. »