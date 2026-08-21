Demande d'« Abou Oubaïda » aux habitants de la Cisjordanie de se soulever contre les sionistes

Selon l'agence de presse « Abna » citant l'agence « Shihab », le porte-parole militaire des brigades Al-Qassam a appelé les habitants de la Cisjordanie à affronter les sionistes.

Abou Oubaïda, porte-parole militaire des brigades Al-Qassam – la branche militaire du mouvement Hamas – a écrit sur sa chaîne Telegram : « Nous présentons nos condoléances au peuple palestinien, où qu'il se trouve, pour la mort du héros martyr Fathi Khazim (Abou Raad), qui a été tué par les tirs des soldats de l'occupation. Son âme a rejoint ses compagnons – Abou Shanab, Attar, Abou Shmaleh, Barhoumeh et tous les martyrs de notre peuple. »

Abou Oubaïda a ajouté : « À l'anniversaire de l'incendie de la mosquée Al-Aqsa et dans l'ombre des crimes croissants des occupants, nous appelons tous nos fils combattants en Cisjordanie occupée et à Jérusalem à défendre la mosquée Al-Aqsa, leur terre et leur honneur, à se soulever contre les occupants, à répondre aux groupes pillards et à venger le sang pur des martyrs. »

« Fathi Khazim », père des martyrs « Raad Khazim » et « Abdurrahman Khazim », a été tué à l'aube jeudi lors d'un raid des soldats du régime sioniste contre sa maison dans le centre-ville de Jénine.