Les sanctions et l'agression militaire sont devenues un tremplin pour accroître la puissance de l'Iran

L'imam du vendredi par intérim de Téhéran, affirmant que l'unité de la Oumma islamique est le fondement de la puissance du monde islamique, a déclaré : « Si ce Coran nous gouvernait, aujourd'hui l'arrogance mondiale ne dominerait pas le monde islamique. »

Il a ajouté : « Si les mains de la communauté islamique étaient entrelacées, quelqu'un pourrait-il aujourd'hui agresser la Palestine et commettre un génocide ? Si la Oumma islamique était unie, les richesses de la Oumma islamique seraient-elles pillées ? »

Abourabi-Fard, évoquant le rôle de l'imam Khomeini (que la paix soit sur lui) dans la promotion de l'unité islamique, a déclaré : « Que l'âme élevée de l'imam et l'âme élevée du leader martyr de la Oumma soient réunies avec le Très-Haut ; leur vie bénie a été consacrée à l'unité de la Oumma islamique. »

Il a souligné : « Si nous disons que le plus haut slogan de la Révolution islamique est l'unité de la Oumma islamique autour de la parole de vérité, c'est certainement une parole vraie. »

L'imam du vendredi par intérim de Téhéran, évoquant les performances des forces armées pendant la guerre, a déclaré : « Le feu des missiles et des drones de l'armée et du Corps des Gardiens, ainsi que l'offensive et la défense génératrices de puissance des forces armées, ont pu éteindre la supériorité remarquable du feu des armes ultramodernes de deux puissances nucléaires et montrer au monde la force issue du savoir et de la foi des fils courageux de l'imam martyr. »

Il a poursuivi : « Cette capacité a modifié et consolidé l'équilibre des forces en faveur de la nation résistante de l'Iran et de l'axe de la résistance. »

Abourabi-Fard, évoquant les propos des responsables du secteur de la défense du pays, a déclaré : « Le respectable chef par intérim du ministère de la Défense et du Soutien aux forces armées, mon frère vénérable le général Nizam, qui joue un rôle important dans cette puissance, et la famille du ministère de la Défense dans la création de cette puissance, ont fait des remarques précises dans le temps imparti et ont révélé une partie des capacités et des potentiels actuels et potentiels des forces armées du pays. »