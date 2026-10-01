Seyed Ammar Hakim au Jour de la souveraineté de l'Irak : La sécurité de la région est notre sécurité

Selon l'agence de presse Abna citant le site d'information du Courant de la sagesse nationale d'Irak, Seyed Ammar Hakim, chef du Courant de la sagesse nationale d'Irak, lors de la cérémonie du Jour de la souveraineté de l'Irak à l'occasion de la fin de la mission de la coalition internationale de lutte contre Daech, en honorant les sacrifices de la nation irakienne face au terrorisme de Daech, a souligné que cette confrontation a été un épisode brillant dans l'histoire de l'Irak et a insisté sur la nécessité de l'indépendance de la prise de décision au niveau national.

Il a ensuite considéré les martyrs irakiens comme les premiers à devoir être rappelés à cette occasion et a déclaré qu'ils ont sacrifié leur vie pour que l'Irak reste sûr et fier.

Le chef du Courant de la sagesse nationale d'Irak a également loué le rôle de la haute autorité religieuse à Najaf et sa fatwa sacrée, ainsi que l'impact considérable de cette fatwa sur la préservation de l'intégrité, du lien et de la solidarité de la nation irakienne.

Hakim a également honoré la bravoure et la vaillance des forces armées irakiennes, de l'armée et de la police et de l'organisme de lutte contre le terrorisme jusqu'aux Forces de mobilisation populaire, aux Peshmergas, aux forces tribales et aux forces de résistance, et a souligné que le résultat des sacrifices de ces forces a été la défaite du terrorisme et la fin de son mal.

Il a souligné que les composantes de la souveraineté se complètent lorsque la domination de l'application de la loi est uniquement et exclusivement entre les mains du gouvernement et que le pouvoir est monopolisé par le gouvernement et ses institutions légitimes, et que la prise de décision concernant la guerre et la paix est également une décision nationale que les institutions légitimes prennent sur la base des intérêts suprêmes de l'Irak et de sa nation.

Le chef du Courant de la sagesse nationale d'Irak a déclaré que la fin de la mission de la coalition internationale double la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités nationales, le développement des institutions militaires et de sécurité, le renforcement des activités de renseignement et le maintien d'une préparation permanente pour lutter contre le terrorisme et empêcher son retour.

Hakim a considéré la résolution sérieuse de la question des armes en dehors du cadre de l'État comme une exigence de cette responsabilité nationale et a déclaré que cela est nécessaire pour renforcer l'État de droit, protéger la sécurité de la société et tenir l'Irak à l'écart des conflits et de leurs conséquences à long terme.