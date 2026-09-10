Vance : Si Trump le veut, on peut parvenir à un accord avec l'Iran !

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Jazeera, le vice-président des États-Unis, poursuivant les affirmations sans fondement des responsables de ce pays contre l'Iran, a affirmé qu'ils ont privé l'Iran de ses exportations pétrolières et que ce pays n'a plus aucun revenu du secteur énergétique.

Selon ce rapport, « J.D. Vance », poursuivant ses affirmations, a ajouté que l'Iran n'a plus beaucoup d'options devant lui et que si Trump le veut, nous pouvons parvenir à un accord avec ce pays.

Les affirmations avancées par le vice-président de Trump interviennent alors que lui-même, dans ses déclarations les plus récentes, s'est livré à l'auto-glorification et a affirmé : les deux dernières années ont été les années les plus réussies, et nous rendrons notre pays plus puissant, plus sûr, plus riche et plus libre que jamais.

Trump, en répétant ses fantasmes sur l'Iran, a également affirmé : nous gagnerons la guerre contre l'Iran et contrôlons le détroit d'Ormuz. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz et je pense que nous devrions l'appeler « le détroit de Trump ».

Le président des États-Unis a également continué à répéter ses propos sur l'économie iranienne et a affirmé : l'Iran est en train de s'effondrer ; ce pays a été le tyran du Moyen-Orient pendant plusieurs décennies, mais il n'est plus dans cette situation.

Ces déclarations et affirmations contradictoires de Trump interviennent alors qu'il avait précédemment affirmé que la guerre avec l'Iran prendrait fin après les élections de mi-mandat dans ce pays.