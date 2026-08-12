La connaissance des AhlulBayt et le désaveu des ennemis : deux chemins spirituels dans l’école de la prière

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La Ziyarat Achoura présente la connaissance des AhlulBayt comme une lumière divine qui s’installe dans le cœur après la soumission et la confirmation de la foi. La connaissance de l’Imam et le désaveu de ses ennemis sont ainsi présentés comme des dons spirituels divins permettant à l’être humain d’entrer dans la sphère de la Wilayat et d’accéder à une vie illuminée par la lumière divine.