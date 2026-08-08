Pakistan : Nous devons nous unir contre Israël ; La normalisation n'apporte aucun bénéfice

Selon l'agence de presse ABNA, Khawaja Muhammad Asif, ministre de la Défense du Pakistan, dans une interview accordée aux médias le lendemain de la signature de l'accord de défense commun de La Mecque avec l'Arabie saoudite et la Turquie, a souligné que le monde islamique doit s'unir face à une menace commune, à savoir le régime israélien.

Il a déclaré : « Les nations musulmanes devraient créer une alliance large avec une structure similaire à l'OTAN. Les pays membres devraient surmonter leurs différends bilatéraux pour former un bloc de défense unifié. Les actions d'Israël exigent une réponse unifiée des nations islamiques. La normalisation des relations avec Israël n'apporte aucun bénéfice aux nations musulmanes. La solidarité avec la Palestine reste une condition fondamentale pour la politique régionale islamique. »

Concernant l'Inde, il a également déclaré : « Des éléments soutenus par l'Inde et opérant depuis l'Afghanistan dirigent des activités terroristes contre le Pakistan. Les conflits régionaux en cours, y compris l'affrontement militaire récent avec l'Inde, nécessitent un traitement officiel plutôt qu'un débat médiatique. »

Asif, en référence à la guerre contre l'Iran, a également souligné que les tensions actuelles dans la région soulignent la nécessité d'une diplomatie collective islamique.