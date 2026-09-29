Ancien président français : L'Europe fait face à une crise existentielle

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant RIA Novosti, « François Hollande », l'ancien président de la France, dans un entretien avec le journal italien « La Repubblica », évoquant la situation actuelle de l'Europe et les prochaines élections présidentielles de ce pays, a déclaré que ce continent fait face à une crise existentielle.

Il a également averti que l'Europe se trouve dans un monde plus menaçant et plus dangereux, et que les élections françaises seront déterminantes pour l'avenir de l'intégration européenne et l'équilibre des pouvoirs dans le monde.

L'ancien président français a déclaré : « La France de 2027 ressemble peu à la France que j'ai gouvernée. Nous faisons face à un monde plus menaçant, plus dangereux et plus violent, et le continent européen est devenu une cible pour des puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie. L'Europe fait face à une crise existentielle. »

Cet homme politique français a déclaré qu'il pourrait se présenter à la présidentielle en 2027, mais seulement s'il sent qu'il a une réelle chance de victoire.

Hollande a 72 ans et a été président de la France de 2012 à 2017. L'élection présidentielle de ce pays aura lieu au printemps 2027.