Le CENTCOM affirme avoir dérouté 48 navires commerciaux

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, le Commandement central des forces armées américaines (CENTCOM) a affirmé aujourd'hui, mercredi, dans un message, avoir jusqu'à présent dérouté 48 navires commerciaux dans le cadre du plan dit du « blocus maritime ».

Cette instance, poursuivant ses affirmations dans le but de renforcer le moral de ses soldats face aux forces de défense iraniennes, a déclaré : Nous avons dérouté 48 navires commerciaux, mis hors service 2 navires et pénétré dans 2 autres navires. Nous continuons à imposer le blocus contre l'Iran !

Cette instance avait déjà formulé des affirmations similaires auparavant.