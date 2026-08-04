Qatar, Égypte et Turquie : Nous condamnons les violations répétées de la trêve par Israël à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Qatar, l'Égypte et la Turquie, dans un communiqué commun, ont déclaré : « En tant que pays médiateurs, nous condamnons les violations répétées de la trêve par Israël dans la bande de Gaza et demandons à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour qu'il respecte l'accord de cessez-le-feu. »

Dans le communiqué commun du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie à ce sujet, il est dit : « Nous demandons la protection des civils, des établissements de santé et des secouristes, ainsi que l'acheminement de l'aide à Gaza. Les actes violatoires d'Israël menacent le processus de désescalade et exacerbent les souffrances des civils dans la bande de Gaza. Les actes violatoires d'Israël affaibliront la mise en œuvre de la deuxième phase, en particulier après que le Hamas et les groupes palestiniens ont accepté la feuille de route. »