  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Le Qatar insiste sur la réduction des tensions et le renforcement de la sécurité dans la région

5 août 2026 - 23:40
Code d'info: 1849111
Source: ABNA
Le Qatar insiste sur la réduction des tensions et le renforcement de la sécurité dans la région

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères d'Égypte, a insisté sur la réduction des tensions et le renforcement de la sécurité dans la région.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Mohammed ben Abdoulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a évoqué aujourd'hui, mercredi, lors de sa rencontre avec Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères d'Égypte, les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions et à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Selon ce média, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a souligné au cours de ces consultations la nécessité de mettre en œuvre le mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran, y compris la garantie de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a souligné le soutien de Doha aux efforts visant à réduire les tensions et à parvenir à un accord global qui réaliserait une paix durable dans la région.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha