Le Qatar insiste sur la réduction des tensions et le renforcement de la sécurité dans la région

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Mohammed ben Abdoulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a évoqué aujourd'hui, mercredi, lors de sa rencontre avec Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères d'Égypte, les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions et à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Selon ce média, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a souligné au cours de ces consultations la nécessité de mettre en œuvre le mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran, y compris la garantie de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a souligné le soutien de Doha aux efforts visant à réduire les tensions et à parvenir à un accord global qui réaliserait une paix durable dans la région.