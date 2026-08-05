Al Jazeera : Tel Aviv abandonne la priorité du désarmement du Hezbollah dans les négociations

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, une source officielle libanaise de haut rang a annoncé que le nouveau cycle de négociations entre le Liban et le régime sioniste, qui avait débuté mardi à Rome, est terminé et que sa poursuite est prévue pour jeudi. Ces négociations se sont concentrées sur la question des frontières et les mécanismes de contrôle de l'exécution des dispositions sécuritaires, y compris le retrait de l'armée sioniste et le désarmement du Hezbollah.

Il s'agit du deuxième cycle de négociations de trois jours à Rome, qui fait suite à 5 cycles de négociations précédents à Washington. La source libanaise a ajouté que la délégation libanaise a présenté sa proposition concernant les frontières lors de la réunion politique.

Al Jazeera écrit que le point important de ce cycle est que, pour la première fois, la délégation sioniste est revenue sur sa condition exigeant que le « désarmement du Hezbollah » soit prioritaire avant toute discussion sur les frontières.

La délégation libanaise a proposé que les zones d'« Al-Khayam » ou de « Bint Jbeil » soient désignées comme de nouvelles zones d'essai. Dans ces zones, l'armée libanaise assumera l'entière responsabilité sécuritaire, et en retour, les militaires sionistes procéderont à un retrait limité.

Parallèlement à ces pourparlers, les tensions internes au Liban se sont intensifiées. Cheikh Naïm Kassem, secrétaire général du Hezbollah, a appelé le gouvernement libanais à cesser les « concessions sur le terrain » et a exigé le respect de la souveraineté nationale du Liban.

Ces négociations se poursuivent alors que, depuis le début des affrontements en mars dernier, selon les autorités libanaises, 4 333 personnes ont été tuées, plus de 12 000 blessées et plus d'un million de personnes déplacées. Le régime sioniste a violé à plusieurs reprises la trêve déclarée au Liban et a tué et blessé des milliers de Libanais pendant sa prétendue trêve.