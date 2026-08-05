Incident de sécurité maritime au sud-est d'Aden

Selon l'agence de presse ABNA citant le site web de l'Organisation britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO), Londres a rapporté aujourd'hui, mercredi, un incident de sécurité maritime à 95 milles marins au sud-est d'Aden au Yémen.

D'après la déclaration sur ce site web, la Direction des opérations maritimes commerciales britannique affirme : Un rapport a été reçu concernant un incident à 95 milles marins au sud-est d'Aden (Yémen). Le capitaine d'un pétrolier a signalé avoir entendu une forte explosion près du navire.

Le site web a ajouté : Tous les membres d'équipage sont sains et saufs, et leur état a été confirmé. Aucune conséquence environnementale n'a été signalée, et les autorités enquêtent sur l'affaire. Il est recommandé aux navires de naviguer avec prudence et de signaler toute activité suspecte à l'UKMTO.