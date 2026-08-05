Foreign Affairs: L'axe de la résistance est resté intact ; la résilience de Téhéran et de ses alliés

Selon l'agence de presse ABNA, le magazine Foreign Affairs a souligné dans un rapport que, malgré les évolutions dans la région au cours des dernières années, l'axe de la résistance s'est rapidement rétabli.

Foreign Affairs écrit à ce sujet : Parallèlement à la poursuite des événements de la guerre de 5 mois de l'Amérique contre l'Iran (l'agression américano-sioniste contre l'Iran), la capacité de Téhéran à continuer d'infliger des frappes punitives aux États-Unis et à leurs alliés a surpris de nombreux stratèges et analystes. Les États-Unis et Israël bombardent ce pays par intermittence depuis des mois ; néanmoins, l'Iran et ses alliés régionaux ont fait preuve d'une ténacité et d'une persévérance remarquables : le Hezbollah, malgré la campagne intense d'Israël dans le sud du Liban, reste une menace sérieuse, et les Yéménites ont repris leurs opérations contre les navires commerciaux en mer Rouge.

Le magazine a ajouté : En fait, la résilience de la République islamique et de ses partenaires, malgré des années d'échec apparent, indique un défaut fondamental dans la pensée qui a conduit à ce conflit. Les États-Unis et Israël, en lançant la campagne contre l'Iran à la fin février, ont agi sur la base d'une théorie promue depuis des années par les partisans d'un changement de régime (en Iran) en Amérique et par les stratèges israéliens ; une théorie selon laquelle Washington pourrait porter un coup mortel au gouvernement iranien en ciblant l'économie de la République islamique, sa direction, ses installations d'armement et ses principales lignes d'approvisionnement par la force militaire et les sanctions économiques. Par cette action, un coup décisif serait également porté aux alliés de ce gouvernement ; mais cela ne s'est pas produit.

Foreign Affairs a précisé : Il y a vingt ans, une opération militaire reposant sur ce qu'on appelait la « doctrine de la pieuvre » aurait peut-être fonctionné. À l'époque, les relations entre l'Iran et ses alliés étaient moins complexes, et le flux d'armes, de technologies et de savoir-faire technique était dirigé par Téhéran. Mais cet axe n'est plus organisé comme un système simple avec des points vulnérables et facilement identifiables, mais plutôt comme un réseau dense, interconnecté et auto-reproducteur ; un réseau dans lequel les connaissances, les ressources et même le processus décisionnel peuvent être simultanément concentrés ou distribués en de nombreux points différents. Lorsqu'un leader est tué, qu'un atelier de production ou un entrepôt est bombardé, ou qu'une ligne d'approvisionnement est coupée, les différents groupes impliqués s'adaptent aux nouvelles conditions ; ils trouvent rapidement un remplaçant au leader tué, comblent les lacunes dans les connaissances techniques nécessaires à la fabrication d'armes et reconstruisent les lignes d'approvisionnement par des itinéraires alternatifs. Même après les frappes israéliennes contre le Hamas et le Hezbollah pendant la guerre de Gaza, l'effondrement de Bachar al-Assad en Syrie, et même après les vastes opérations aériennes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran au printemps dernier, cet axe est resté largement intact et solide.