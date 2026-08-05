Al Jazeera : Un seul sujet reste en suspens dans les négociations entre l'Iran et Oman

Selon l'agence de presse ABNA, une source diplomatique de haut niveau a déclaré à Al Jazeera : Un ou deux sujets seulement restent non résolus dans les négociations entre l'Iran et Oman. Cette source diplomatique de haut niveau a indiqué à Al Jazeera que ces questions ne semblent pas très complexes.

La source a déclaré : En l'absence de toute ingérence malveillante de la part d'autres parties, un accord pourrait être conclu aujourd'hui ou demain.

Cette source diplomatique a également déclaré que le détroit d'Ormuz n'a pas été fermé en raison de différends entre l'Iran et Oman, par conséquent, toute fermeture ou réouverture du détroit dépendra de toute action des États-Unis qui serait considérée comme une violation du droit international.