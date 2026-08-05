Baqaï : Nous n'avons pas de projet de voyage au Pakistan et au Qatar

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baqaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, répondant aux questions des journalistes sur certains rapports des médias régionaux et occidentaux concernant les négociations Iran-Oman, a déclaré : Les discussions entre l'Iran et Oman, en tant que deux États riverains du détroit d'Ormuz, ont eu lieu au cours des deux derniers mois dans le but d'établir une voie de circulation sûre pour la navigation commerciale dans ce détroit, et ses différents aspects techniques, juridiques, sécuritaires et environnementaux ont été examinés dans les autorités compétentes de notre pays.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié le processus de négociations entre les deux pays de « professionnel » et de « progressant » et a précisé : Les coordonnées géographiques de la voie envisagée par les deux parties ont été convenues, et si certaines tierces parties ne font pas d'obstruction dans ce domaine, la déclaration commune des deux pays, comprenant les considérations et points majeurs convenus, est en phase d'examen et de rédaction finale.

Baqaï, concernant l'impact de l'entente bilatérale Iran-Oman sur la situation sécuritaire et la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz, a souligné : La fermeture du détroit d'Ormuz était due à l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran et à ses conséquences sécuritaires pour toute la région, et l'entente Iran-Oman en elle-même ne peut pas signifier que le détroit est devenu sûr pour les navires de passage, car les facteurs d'insécurité du détroit d'Ormuz émanant des États-Unis, notamment le blocus maritime et d'autres actions agressives et menaçantes contre l'Iran et ses intérêts, existent toujours.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, répondant à une autre question sur l'éventuel voyage du ministre des Affaires étrangères ou du président du Parlement au Pakistan ou au Qatar à la fin de cette semaine, a déclaré : Nous n'avons pas de projet de voyage vers ces pays. Cependant, le Pakistan et le Qatar poursuivent leurs efforts pour réduire les tensions, et la République islamique d'Iran est également en contact et en échange de vues avec eux.