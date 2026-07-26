La frustration de Tel-Aviv face à la « guerre médiatique » et l’échec de l’Amérique face à l’Iran

Selon l’agence de presse Abna citant Raï al-Youm, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a écrit que Tel-Aviv est tombé dans le désespoir et la frustration face aux développements de la guerre américaine contre la République islamique d’Iran. Cette frustration a deux raisons principales : la première est que les attaques américaines, en raison d’une intensité insuffisante, n’ont pas réussi à faire capituler l’Iran ; la seconde est que Tel-Aviv est écarté du processus décisionnel dans ce domaine.

Dans ce contexte, l’analyste militaire du journal « Maariv », citant des sources sécuritaires informées, déclare : « Ce cycle de confrontations ressemble de plus en plus à une "tromperie médiatique", dans laquelle les véritables plans stratégiques sont très rares. »

Cet analyste sioniste, évoquant l’augmentation du nombre d’attaques de l’armée américaine contre l’Iran au cours des deux dernières semaines, a écrit que, néanmoins, les Iraniens ont réussi à retourner la situation en leur faveur et sont désormais devenus le facteur déterminant de l’économie mondiale. L’Iran a fermé le détroit d’Ormuz et, avec l’aide de forces mandataires au Yémen, se prépare également à fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Les Américains, quant à eux, mènent une bataille défensive tardive dans les régions du sud et de l’ouest de l’Iran.

Les sionistes estiment que, malgré ce volume d’attaques, ces mesures n’entraîneront pas de changement de régime en Iran, l’arrêt du programme nucléaire et la réouverture du détroit d’Ormuz.

Selon des sources de Tel-Aviv, les Américains ont besoin d’une sorte de démonstration militaire et de simulation d’une frappe à grande échelle, dans l’espoir que ce spectacle ait un effet et modifie la situation face à l’Iran. Mais en l’absence d’un plan de guerre et de forces terrestres pour pénétrer dans les centres du programme nucléaire, ou pour entrer dans la région d’Ormuz afin d’établir un contrôle terrestre et d’empêcher le blocus maritime, il ne semble pas que les Américains soient prêts à entreprendre des actions massives et puissantes pour frapper l’Iran.