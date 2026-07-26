Détérioration de l'état des patients au Yémen en raison des agressions saoudiennes

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, Abdullah al-Sharif, vice-président du Comité supérieur des affaires pharmaceutiques du Yémen, a insisté : en raison des agressions saoudiennes et du blocus du Yémen, nous sommes confrontés à une pénurie de plus de 1 600 types de médicaments dans le pays.

Il a ajouté que plus de 83 entreprises pharmaceutiques qui œuvraient dans le domaine de la fourniture de 1 300 types de médicaments au Yémen se trouvent dans des conditions très difficiles. Lors des attaques saoudo-américaines contre le Yémen, 2 usines de production de médicaments ont été endommagées.

Al-Sharif a déclaré que ces agressions ont perturbé la voie d'entrée des médicaments au Yémen. Le prix d'achat des médicaments a également fortement augmenté en raison du blocus du Yémen par l'Arabie saoudite et de la fermeture de l'aéroport de Sanaa. Plus de 170 000 patients souffrant de maladies incurables et de cancers ont été affectés par cette situation.