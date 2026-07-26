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Critique de Nabih Berri sur la poursuite de l'agression israélienne malgré la signature de l'accord

26 juillet 2026 - 20:27
Code d'info: 1845406
Source: ABNA
Critique de Nabih Berri sur la poursuite de l'agression israélienne malgré la signature de l'accord

Le président du Parlement libanais a exprimé son pessimisme quant à la possibilité que l'accord honteux signé entre le gouvernement de Beyrouth, favorable à l'Occident, et le régime sioniste puisse porter ses fruits.

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Manar, Nabih Berri, président du Parlement libanais, a souligné que ce qui se passe dans la région de Zutar occidentale est une preuve de la persistance de la situation complexe actuelle.

Il a ajouté : alors que l'agression israélienne se poursuit, les habitants de cette région ont attendu plusieurs jours pour pouvoir entrer temporairement dans leurs villages.

Berri a déclaré : dans le contexte des violations persistantes du cessez-le-feu et de l'agression israélienne, combien de temps faudra-t-il pour le retrait complet des sionistes du territoire libanais et le retour des habitants du sud du pays dans leurs foyers ?

Il convient de noter que l'accord susmentionné n'a pas seulement échoué à arrêter l'agression du régime sioniste contre le Liban, mais renforce et consolide également la position d'occupation de ce régime sur le sol libanais.

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