L'affirmation fallacieuse de Netanyahou : le programme nucléaire iranien doit être arrêté !

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, dans une interview accordée à Fox News, sans mentionner que d'une part, ce régime est le seul détenteur d'un arsenal nucléaire dans la région sans aucun contrôle de l'AIEA, et que d'autre part, le programme nucléaire de Téhéran est de nature pacifique, a déclaré : le programme nucléaire iranien doit être arrêté – que ce soit avec ou sans accord.

Le Premier ministre du régime sioniste a ensuite, en avançant une allégation interventionniste et contraire au droit international, affirmé : la guerre prendra fin lorsque le gouvernement iranien tombera ou sera affaibli au point de réaliser la nécessité de mettre fin à son programme nucléaire !

Benyamin Netanyahou, en exprimant ses souhaits concernant le Liban, a déclaré : nous devons combattre le Hezbollah libanais, et nous le faisons. Nous ne nous soucions certainement pas de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai l'intention de me rendre à New York également pour cette session de l'Assemblée générale.