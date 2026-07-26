Nikzad : Les actions irréfléchies du gouvernement ukrainien ne resteront pas sans réponse

Selon l'agence de presse Abna, Ali Nikzad, vice-président du Conseil islamique consultatif, dans son discours préliminaire avant l'ordre du jour de la séance publique d'aujourd'hui du Parlement (dimanche 4 Mordad), a d'abord rendu hommage à l'âme élevée du grand fondateur de la Révolution islamique, à l'âme céleste du leader martyr de la nation, Sa Sainteté l'Ayatollah Imam Khamenei, ainsi qu'à tous les martyrs de la voie de la vérité et de la clairvoyance, depuis les débuts de l'Islam jusqu'à la dernière confrontation des armées du droit et de la pure nature contre l'oppression et l'arrogance, à savoir la troisième guerre imposée ; et a ajouté : nous exprimons à nouveau notre humilité la plus profonde devant l'épopée de l'enterrement de notre leader martyr par des millions de personnes, organisée par le cher peuple de l'Iran islamique et le peuple fidèle et en quête de justice d'Irak, et nous souhaitons à ce combattant martyr un rang élevé et la réunion avec ses ancêtres purs.

Il a qualifié le point important de cette affaire de désarroi de l'Amérique criminelle dans le bourbier où elle est embourbée, et a ajouté : nous devons réaffirmer le fait que les régimes en vigueur dans le détroit d'Ormuz ne reviendront pas à l'état d'avant-guerre. Nous conseillons également au président illusoire des États-Unis de retirer le coton de ses oreilles et de quitter la région où nous et nos ancêtres vivons depuis des milliers d'années, avant qu'il ne subisse une défaite encore plus lourde que la précédente.

Nikzad, critiquant les actions obstructionnistes des gouvernements européens envers l'Iran, a déclaré : nous avons supporté au cours des années passées les entraves des gouvernements européens. Nous avertissons ces gouvernements, en particulier le nouveau gouvernement anglais, ainsi que le Parlement et le gouvernement bulgares et le gouvernement ukrainien, de ne pas se faire les jouets des États-Unis et de s'abstenir de s'engager dans des aventures qui ne les concernent pas.

Il a précisé : la République islamique d'Iran exercera toujours son droit légitime à la défense de son intégrité territoriale, et tout point qui serait la source d'une agression contre notre pays et notre sol sera certainement une cible légitime de nos forces armées, et les actions irréfléchies du gouvernement ukrainien ne resteront pas sans réponse. Par la grâce et la promesse de Dieu et la tradition historique établie, la victoire du grand peuple iranien est proche.