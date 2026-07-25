Nouvelles frappes yéménites contre des cibles en Arabie saoudite

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les sources arabes et yéménites ont fait état, ce samedi, d'une nouvelle vague de frappes visant des cibles en Arabie saoudite. Selon les premiers rapports, des colonnes de fumée ont été observées dans le ciel de Jazan, et de multiples explosions ont secoué la ville de Jizan, dans le sud-ouest du royaume. Parallèlement, des informations non confirmées font état d'attaques contre la base aérienne stratégique de Khamis Mushait.

Dans un développement ultérieur, des alertes auraient été déclenchées dans la région de Yanbu, sur la côte occidentale, où des systèmes d'alerte précoce ont été activés pour la deuxième fois. Les défenses civiles saoudiennes ont confirmé l'activation de ces systèmes dans la province.

Par ailleurs, des sources médiatiques ont rapporté que les aéroports de Djeddah et de Riyad auraient suspendu une partie de leurs vols pour des raisons de sécurité, bien que ces informations n'aient pas été officiellement confirmées par les autorités saoudiennes.

Dans une déclaration significative, Nasser al-Amer, membre du Conseil politique du mouvement Ansar Allah (Houthis), a déclaré : « Effacez de votre mémoire l'ampleur des attaques précédentes, car cette fois, la situation est complètement différente. » Cette mise en garde suggère une escalade notable dans la portée et l'intensité des opérations.

Les observateurs régionaux estiment que les infrastructures énergétiques, notamment les installations de la compagnie Saudi Aramco, pourraient figurer parmi les cibles potentielles de ces frappes. Lors des précédentes opérations, les installations pétrolières saoudiennes avaient été visées à plusieurs reprises. Toutefois, aucune confirmation officielle n'a encore été apportée concernant l'impact de ces nouvelles attaques sur les infrastructures énergétiques du royaume.

Ces frappes surviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, et marquent une nouvelle phase dans la confrontation entre les forces yéménites et l'Arabie saoudite.

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