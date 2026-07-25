Le dernier adieu de l’Imam Ali (AS) à Ammar Yasir

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Le jour de la bataille de Siffin, Ammar Yasir, âgé de 92 ans, demanda à trois reprises la permission de combattre à l’Imam Ali (AS). Après deux refus par affection, l’Imam descendit de son cheval, l’embrassa et lui dit : « Tu fus un excellent frère et un compagnon incomparable. » Ce moment de tendresse fut le prélude du martyre d’Ammar, enseignant aux générations futures que la vie ne doit être préservée que pour servir la vérité et la justice.