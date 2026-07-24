Actions hostiles de l'UE et des États-Unis contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a annoncé ce vendredi que l'UE avait pris de nouvelles mesures restrictives contre cinq juges iraniens et une figure éminente dans le domaine des activités cybernétiques pour de prétendues « violations des droits de l'homme ».

Kallas n'a toutefois pas révélé les noms de ces juges.

Le Département du Trésor américain a également imposé des sanctions contre quatre personnes et neuf entités liées à l'Iran.

L'imposition de sanctions contre des personnalités iraniennes par l'Europe et les États-Unis sous prétexte des droits de l'homme n'est pas une nouveauté, car ces gouvernements considèrent les droits de l'homme comme un levier pour faire pression sur divers pays du monde, y compris l'Iran.