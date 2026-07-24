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Actions hostiles de l'UE et des États-Unis contre l'Iran

24 juillet 2026 - 21:03
Code d'info: 1844400
Source: ABNA
Actions hostiles de l'UE et des États-Unis contre l'Iran

L'Union européenne et le Département du Trésor américain ont annoncé des sanctions contre plusieurs personnes et entités liées à l'Iran.

Selon l'agence de presse Abna, Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a annoncé ce vendredi que l'UE avait pris de nouvelles mesures restrictives contre cinq juges iraniens et une figure éminente dans le domaine des activités cybernétiques pour de prétendues « violations des droits de l'homme ».
Kallas n'a toutefois pas révélé les noms de ces juges.
Le Département du Trésor américain a également imposé des sanctions contre quatre personnes et neuf entités liées à l'Iran.
L'imposition de sanctions contre des personnalités iraniennes par l'Europe et les États-Unis sous prétexte des droits de l'homme n'est pas une nouveauté, car ces gouvernements considèrent les droits de l'homme comme un levier pour faire pression sur divers pays du monde, y compris l'Iran.

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