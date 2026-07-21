Selon l’agence de presse ABNA, le service de relations publiques de l’IRGC a déclaré dans un communiqué le nettoyage radar de la région dans la continuité de la « nuit noire » des systèmes et radars américains.

Le texte du communiqué de l’IRGC est le suivant :

Peuple noble et digne de l’Iran islamique ! Grâce à vos prières bienveillantes lors des cérémonies en souvenir des souffrances de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui), les fils fiers de l’Iran puissant ont infligé des coups dévastateurs à l’ennemi acculé et, en poursuivant la « nuit noire » pour les radars et les systèmes de défense aérienne américains dans la région, ils ont frappé et détruit sur la base d’Ahmad al-Jaber au Koweït un radar d’alerte précoce, un système radar de défense antimissile, un radar FPS117, un système de défense aérienne Patriot et un système de communication par satellite lié à la défense aérienne appartenant à l’armée américaine tueuse d’enfants.

Après ce nettoyage radar, l’ennemi doit se préparer à des attaques plus décisives et plus écrasantes par vagues de drones et de missiles.